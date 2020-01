Napoli Juventus Probabili Formazioni: Higuain titolare o no?

Napoli Juventus, le probabili formazioni della partita: Gonzalo Higuain sarà titolare oppure no in questa sfida in cui sarà il grande ex? Sarri ha deciso.

Gennaro Gattuso contro Maurizio Sarri: sarà questa una delle tantissime sfide che si disputeranno in Napoli Juventus domenica sera allo stadio San Paolo.

L’esperienza che ha fatto tantissima gavetta nelle serie minori contro il “nuovo che avanza”: chi avrà la meglio? In molti si chiedono se il grande ex dal dente avvelenato, Gonzalo Higuain, sarà titolare oppure no in questa sfida.

Il Pipita, infatti, ha sempre segnato moltissime reti alla sua ex squadra in cui, lo ricordiamo, è riuscito a raggiungere ed eguagliare il record di reti mai realizzato in Serie A. Questa volta, però, dovrebbe accomodarsi in panchina.

Napoli Juventus Probabili Formazioni, Higuain in panchina: gioca Dybala

Se da una parte Gattuso riproporrà Di Loreno difensore centrale ed i due nuovi Lobotka e Demme in mezzo al campo, dall’altra parte Sarri conferma tutti i titolarissimi nel suo 4-3-1-2.

In porta ci sarà Szcesny, con Cuadrado terzino destro, De Ligt e Bonucci coppia di difensori centrali ed Alex Sandro a completare il reparto.

A centrocampo invece Pjanic sarà in cabina di regia, con Bentancur e Matuidi a completare la mediana con i loro inserimenti ed i loro muscoli.

Sulla trequarti ci sarà Ramsey ancora una volta a far da collante tra i reparti, con Federico Bernardeschi ormai lontano dal progetto bianconero che si accomoderà in panchina così come Emre Can. In avanti, invece, Cristiano Ronaldo è chiaramente intoccabile, mentre al suo fianco ci sarà Paulo Dybala.

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso. Allenatore: Gattuso

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, C. Ronaldo. Allenatore: Sarri.

