Il futuro di Pjaca sembra essere deciso. O quasi. Ci sarebbero infatti ancora dei dettagli da limare per il suo trasferimento al Cagliari.

Marko Pjaca sembra esser destinato a lasciare Torino. Il croato, che ha finalmente recuperato dai tanti infortuni che ne hanno bloccato crescita e consacrazione, non troverebbe infatti spazio nella Juventus targata Maurizio Sarri. L’ex Dinamo Zagabria sarebbe ormai vicinissimo al Cagliari, ma ci sarebbero ancora dei dettagli da limare e da sistemare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Pjaca al Cagliari, ecco le cifre e la formula del trasferimento

Pjaca lascia la Juventus, Calciomercato: affare in standby

Il giocatore era atteso per oggi a Villa Stuart per sostenere le visite mediche e i controlli di rito per la squadra isolana. Il classe ’95 non dovrebbe però effettuare i test per i sardi nella giornata odierna. Infatti, come riportato e rivelato da ‘Cagliarinews24’, il trasferimento al momento sarebbe stato congelato e bloccato. Andrebbero sistemati ancora alcuni dettagli tra le due società. Il passaggio del croato non è comunque in dubbio e in discussione, ma, come detto, andrebbe ancora limato qualcosa per la definitiva e finale fumata bianca. Il tutto potrebbe diventare ufficiale già nelle prossime ore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, Dybala ai saluti? Ecco il sostituto

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK