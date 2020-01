Totti, “like” alla Juventus: tifosi increduli, caos sui SOCIAL

Ancora un like galeotto per Francesco Totti. L’ex capitano dei giallorossi ci è ricascato dopo la vittoria della Juventus contro la Roma.

Francesco Totti ci ricasca. Ennesimo like fuori posto per il capitano della Roma, che stavolta ha apprezzato il post di Gianluigi Buffon dopo il successo dei bianconeri contro i giallorossi. E il mi piace galeotto ha scatenato subito la reazione, tutt’altro che positiva, dei tifosi capitolini.

Calciomercato Juventus, Totti prepara lo sgarbo?

“Avanti tutta in Coppa Italia!”, è questa la didascalia scelta dal portiere bianconero, che nell’immagine postata è impegnato a parare un tiro nel match di mercoledì sera. Il like di Francesco Totti ha ovviamente e inevitabilmente scatenato una sorta di caso nel mondo del web. “Prima il like al commento contro Florenzi, poi quello a Vieri negli auguri alla Lazio e adesso questo. Ma chi gestisce i social di Totti?“: è questa una delle domande più frequenti sui social network. Infatti il profilo Instagram dell’ex bandiera della Roma è gestito da un media manager- Resta quindi il dubbio su chi possa aver realmente messo il like alla foto.

Un mi piace che non ha fatto di certo piacere ai tifosi della Roma. È molto probabile però che il 43enne abbia voluto esprimere la propria vicinanza e il proprio sostegno a un suo grande amico, che continua a giocare a 41 anni. Ma in casa giallorossa in molti avranno avuto qualcosa da ridire. Ancora una volta.

