Kurzawa sembra essere davvero a un passo dalla Juventus. A confermarlo le parole di Tuchel, tecnico del Psg, in conferenza stampa.

Layvin Kurzawa alla Juventus. Questa è la notizia che ha iniziato a circolare nella giornata di oggi. Ma l’affare con il Paris Saint-Germain dovrebbe coinvolgere anche De Sciglio, pronto quindi a trasferirsi nella capitale transalpina. E sulla trattativa arrivano nuove e ulteriori conferme.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Scambio De Sciglio Kurzawa, ecco la situazione

Kurzawa alla Juventus, Calciomercato: Tuchel non convoca il terzino

A darle è stato direttamente il tecnico del Psg Tuchel in conferenza stampa: “Ho dato il mio ok e il mio pieno assenso allo scambio. Comunque va detto che non c’è ancora nulla di deciso tra i due club. Ci sono sicuramente dei discorsi aperti tra Juventus e Paris Saint-Germain. La situazione non è ancora chiara ed è per questo che Layvin Kurzawa non sarà nel gruppo dei convocati per Lille“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Scambio De Sciglio Kurzawa, ecco la reazione sui social

Insomma, l’allenatore dei transalpini preferisce non convocare il 27enne terzino francese, dando ulteriori spiegazioni di questa sua scelta: “Coloro che sono oggetto di trasferimenti è meglio che al momento non giochino. Per quanto riguarda Layvin, la situazione si è verificata di recente e quindi deve pensarci“.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK