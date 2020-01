Kurzawa sembra sempre più vicino alla Juventus. Lo scambio con De Sciglio è a un passo. E dalla Francia arrivano ulteriori conferme.

Lo scambio De Sciglio Kurzawa sta scaldando l’asse Torino Parigi. Juventus e Paris Saint-Germain starebbero infatti perfezionando quest’affare un po’ a sorpresa. Una trattativa che, secondo le ultime voci e indiscrezioni, sembra vicinissima alla conclusione. Tante le conferme, gli aspetti e i dettagli che portano a pensarlo, a partire dalla mancata convocazione di entrambi i giocatori da parte dei rispettivi allenatori.

Kurzawa alla Juventus, Calciomercato: arrivano ulteriori conferme

Stando a quanto riportato e rivelato dalla stampa francese, sarebbe stata la società parigina a chiedere in cambio il terzino dei bianconeri, destinato quindi a sbarcare in terra transalpina. Ma la vera novità sembrerebbe essere rappresentata dagli accordi tra la Juventus e Kurzawa. Il francese infatti dovrebbe firmare un contratto quadriennale.

Insomma, non resta che attendere quel che succederà in questi ultimi giorni di calciomercato. L’affare sull’asse Torino Parigi sembra comunque essere vicino alla conclusione. Le prossime ore potrebbero essere quelle decisive e fondamentali. Prima c’è da pensare al campo e alla delicatissima sfida con il Napoli, che può rappresentare la svolta in questo campionato. Anche un rinforzo nel reparto terzini, decimato dagli infortuni, sarebbe un colpo non indifferente. E dalle parti della Continassa c’è chi lo sa fin troppo bene.

