Allegri, il mister torna in panchina

Massimiliano Allegri torna ad allenare dopo la sua esperienza alla Juventus? Il mister potrebbe tornare in un top club: il segnale.

Massimiliano Allegri è ormai lontano dai campi di gioco da sei mesi: il tecnico dopo l’esperienza alla Juventus aveva deciso di prendersi un anno sabbatico per ricaricare le pile e stare lontano dai campi da calcio, da quel terreno verde che gli ha dato in carriera parecchie soddisfazioni. Adesso, però, potrebbe tornare ad allenare il Psg: il segnale, infatti, c’è anche se al momento rimane poco più che un’ipotesi.

L’indizio che potrebbe spingere l’ex allenatore di Milan, Sassuolo e Cagliari a sedersi sulla panchina dei campioni di Francia potrebbe essere cercato nel fatto che sembra ormai probabile l’arrivo di De Sciglio a Parigi.

Lo scambio tra il terzino dei bianconeri e Kurzawa sembra essere una pista che si apre sempre più ma, allo stesso tempo, non può chiaramente essere considerata l’unica “prova” in supporto a questa tesi.

Allegri al Psg: l’ex Juventus torna in panchina?

Allegri al Paris Saint-Germain è un affare di calciomercato che si rincorre ormai da parecchio tempo: ormai è chiaro a tutti che i rapporti tra Tuchel e la dirigenza non sono ottimi, per usare un eufemismo, e proprio per questo motivo si potrebbe sempre di più pensare ad un esonero anticipato per il tecnico.

Il nome numero uno per sostituirlo anche a stagione in corso è senz’altro l’allenatore italiano, il quale interromperebbe ben volentieri le sue vacanze per intraprendere questa nuova ed entusiasmante avventura.

Per il momento, però, l’eroe dell’ultimo Scudetto con la Juventus si gode le meritate vacanze, i suoi figli e la sua Ambra Angiolini, la fidanzata, la quale è sempre di più al suo fianco sebbene in maniera silenziosa, come solo le grandi donne sono in grado di fare.

