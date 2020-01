Ranocchia, che fai? Spunta un frame di uno sputo del difensore dell’Inter

Ranocchia immortalato mentre sputa verso qualcuno. Si ipotizza sia il quarto uomo Ivan Pezzuto l’oggetto delle rimostranze del difensore dell’Inter.

Potrebbe esserci un filmato particolare che riguarda un calciatore dell’Inter ad essere attenzionato dal Giudice Sportivo. Nel coro della gara pareggiata in casa con il Cagliari, infatti, un componente della panchina potrebbe aver rivolto uno sputo contro il quarto uomo. Secondo un articolo pubblicato dal quotidiano Tuttosport, si tratterebbe di Andrea Ranocchia.

LEGGI ANCHE >> Dichiarazioni assurde di Maurizio Sarri dopo Napoli

Il presunto gesto di Ranocchia

Lo sputo sarebbe stato indirizzato da Ranocchia al quarto uomo Ivan Pezzuto in pieno recupero. Per l’esattezza allo scadere del quarto concesso dal direttore di gara. Un fermo immagine ha fatto il giro del web scatenando anche il caso sui social network. Si trattava di minuti molto concitati con Lautaro Martinez mandato sotto la doccia per un doppio giallo seguito a proteste roboanti. San Siro inferocito e anche la panchina nerazzura. Si temeva un distacco abissale dalla Juventus che invece ha addirittura perso a Napoli.

LEGGI ANCHE >> Emre Can lascia la Juventus, Calciomercato: futuro in Bundesliga

Parla un ex arbitro

Sull’episodio di Ranocchia si è espresso anche Luca Marelli, ex arbitro, nel corso della trasmissione ‘Tutti Convocati’: «Sull’espulsione Lautaro ha perso completamente la trebisonda. L’espressione stupita di Manganiello ci fa capire che le parole dell’argentino devono essere state molto pesanti. C’è stata una reazione scomposta per qualcosa che non c’è. Il gesto di Ranocchia nei confronti del quarto uomo è molto brutto. Capisco la protesta, ci può stare, ma è un gesto molto brutto. E’ un ragazzo meraviglioso e si sarà già pentito».

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK