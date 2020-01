Scambio Kurzawa De Sciglio: sembra essere il fase di stallo l’operazione tra Juventus e Paris Saint-Germain. Ecco che cosa sta succedendo.

Il calciomercato di gennaio è entrato ufficialmente nel rush finale e decisivo. La Juventus potrebbe ancora mettere a segno qualche importante e inattesa operazione sia in entrata che in uscita. Tutta l’attenzione è però concentrata sullo scambio tra Kurzawa e De Sciglio con il Paris Saint-Germain.

Scambio Kurzawa De Sciglio, Calciomercato: è giallo?

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ci sarebbe però un vero e proprio giallo riguardante perlopiù Kurzawa. Il club bianconero avrebbe infatti smentito la notizia dell’accordo raggiunto per un contratto quadriennale, diffusasi soprattutto in terra transalpina. Ora resterebbe da capire se si tratterebbe di un normale intoppo o se l’operazione sia davvero a rischio e possa saltare definitivamente.

La Juventus starebbe ancora riflettendo sul da farsi, anche perché De Sciglio verrebbe considerato molto importante per lo spogliatoio, ma anche per la sua duttilità e versatilità. Insomma, non ci sarebbe nulla di chiuso. Le parti starebbero comunque ancora lavorando, anche in queste ore. Andrebbe però in primis trovata un’intesa sulla valutazione dell’ex Milan, che, a differenza di Kurzawa, non andrà in scadenza a fine stagione.

