Difesa e gol incassati, il paragone giusto per Sarri è… Del Neri!

La Juventus non incassa così tanti gol dalla gestione Del Neri, prima del ciclo vincente. La difesa è uno dei problemi da risolvere al più presto per Sarri.

Sui giornali odierni si discute moltissimo della difesa della Juventus. I bianconeri hanno incassato una marea di gol, già 21, a differenza di ciò che invece accadeva nelle altre stagioni. Il dato è inquietante perché non è credibile che dipenda solo dall’assenza di Giorgio Chiellini. Sul banco degli imputati sono finiti un po’ tutti, a partire da De Ligt a proseguire a Szczesny che al San Paolo ha commesso una frittatona.

LEGGI TUTTO >>> Calciomercato Juventus, un “nuovo Ronaldo” in arrivo?

Le parole di Sarri sulla difesa

«Chiellini innalzerebbe anche il livello di aggressività – ha ammesso Sarri dopo il k.o. a Napoli – a volte al limite della nostra area diamo la sensazione di passività». Insomma, il problema relativo alla difesa c’è ed è evidente. Il tecnico ha salvato l’olandese, evidenziando come il 2-0 sia giunto a margine di una prodezza di Insigne. Ma i numeri, come detto, sono numeri.

LEGGI TUTTO >>> Notizie clamorose per Emre Can provenienti dalla Germania

Il confronto con Allegri

Nell’edizione di Torino del Corriere della Sera, viene proposto un inquietante confronto con la difesa di Allegri. « I numeri fotografano le difficoltà di una squadra – si legge – La Juve ha 8 punti in meno dell’anno scorso, quando al timone c’era Allegri. La retroguardia bianconera è la terza della Serie A con 21 reti al passivo, 9 in più dello scorso torneo di questi tempi. Per trovare una Juve più vulnerabile bisogna tornare ai 25 gol incassati nel 2010-11 dalla squadra di Del Neri».

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK