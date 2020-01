Le dichiarazioni di Maurizio Sarri nel post partita di Napoli hanno scatenato molte reazioni. Tra cui anche quella di Andrea Agnelli.

“Abbiamo fatto una partita di scarsa energia mentale ed emotiva. Il fatto che sia capitato contro il Napoli non mi dà particolare fastidio. Sono contento per quei ragazzi a cui sono e rimarrò legato per sempre. Se proprio bisogna perdere, meglio che sia contro di loro”. Queste sono state alcune delle parole di Maurizio Sarri nel post partita di Napoli Juventus. Parole che non sono piaciute ai tifosi bianconeri, che si sono scatenati sul web. E su Twitter si parla addirittura di più di queste frasi che della partita in sé.

Juventus, Agnelli non ci sta: “Ma che ha detto Maurizio?”

Ma, secondo quanto raccontato e rivelato da ‘Calciomercato.com’, le dichiarazioni del tecnico non sarebbero piaciute nemmeno ad Andrea Agnelli. Anche perché sono accompagnate da una prestazione molle e apatica, proprio in un momento in cui si poteva tentare la prima vera fuga stagionale.

A peggiorare la situazione sarebbe stata anche una battuta in conferenza stampa, che pare sarebbe stata mal digerita dalla dirigenza bianconera: “Abbiamo avuto sei rigori a favore e sei contro. Abbiamo giocato il doppio di palloni nell’area avversaria, ma il conteggio dei rigori è quello. Probabilmente è l’ora di fare le maglie vecchia maniera, ossia quelle a strisce”. A Napoli sicuramente qualcuno avrà a riso, ma a Torino nessuno. Sarri dovrà ripartire già dalla sfida con la Fiorentina. Alla Juventus certi errori non sono ammessi. E nemmeno certe sconfitte.

