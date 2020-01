Marko Pjaca alla Sampdoria: i contatti tra i blucerchiati e la Juventus sono avviati, niente Cagliari per l’esterno croato. I dettagli.

Niente Cagliari per Marko Pjaca. L’attaccante classe 1995 della Juventus, rientrato dopo un’annata disastrosa in termini di minutaggio ed infortuni tra Schalke 04 e Fiorentina, è ormai ad un passo dal vestire la maglia della Sampdoria.

Il ragazzo, adesso, a sorpresa potrebbe finire i blucerchiati dati -anche- gli ottimi rapporti tra i due club che sono davvero eccellenti. Un esempio? Audero, il portiere classe 1997 italo-indonesiano che la Samp ha acquistato per circa 20 milioni di euro il ragazzo proprio dalla Vecchia Signora.

Il ragazzo, che ha necessariamente bisogno di giocare, potrebbe quindi andare in provincia per trovare spazio e continuità nella speranza che i suoi problemi fisici non ne limitino l’esplosione.

Pjaca alla Sampdoria, calciomercato Juventus: niente Cagliari

Marko Pjaca non andrà al Cagliari ma alla Sampdoria come riporta Primocanale: la formula di trasferimento dovrebbe essere, salvo clamorosi imprevisti, quella del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro.

Non è dato, tuttavia, sapere se questa volta si arriverà alle visite mediche e, soprattutto, se il ragazzo le passerà. I suoi problemi fisici (2 operazioni piuttosto importanti negli ultimi 3 anni) creano un enorme punto di domanda attorno a lui, ma sul suo talento nessuno ha mai avuto nulla da ridire.

Il ragazzo, che non va dimenticato essere un nazionale croato, per tutto quest’anno si è allenato con regolarità tra le fila della Juventus senza, tuttavia, aver mai messo piede in campo se non qualche minuto in Coppa Italia.

