Emre Can lascia la Juventus, Calciomercato: inserimento dalla Premier

Emre Can sembra essere destinato a lasciare la Juventus in questi ultimi giorni di calciomercato. Ma quale sarà la destinazione del tedesco?

Ultimi giorni di calciomercato e ancora tanti nodi da sciogliere in casa Juventus. Da chiarire c’è il futuro e il destino di Emre Can. Il centrocampista tedesco, ai margini del progetto tecnico tattico di Maurizio Sarri, dovrebbe lasciare la Torino bianconera. Ma quale sarà la sua destinazione?

La squadra più interessata negli ultimi giorni è sembrata essere il Borussia Dortmund. I tedeschi avrebbero già presentato un’offerta alla società piemontese e l’accordo potrebbe essere trovato per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. L’ex Liverpool dal canto suo sarebbe felicissimo di fare ritorno in Patria e di giocare in Bundesliga.

La Juventus però, come riportato da ‘Tuttosport’, vorrebbe cercare di monetizzare un po’ di più. Ed è per questo che si potrebbe aspettare fino all’ultimo, sperando in un inserimento di una big della Premier League. Il Manchester United è da tempo sul centrocampista teutonico, mentre chi potrebbe fare un tentativo nel finale è il Tottenham. Perso Eriksen e con Sissoko ai box, gli Spurs potrebbero fiondarsi proprio sul bianconero. Tutto è ancora da decidere.

