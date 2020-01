Le probabili formazioni Juventus Fiorentina: Maurizio Sarri dovrebbe proporre una novità sulla trequarti. Il tridente verrà abbandonato? Le ultime.

Allo Stadium di Torino dopo il pesante ko contro il Napoli la Juventus di Maurizio Sarri ospiterà la Fiorentina di Beppe Iachini, reduce dalla sconfitta in Coppa Italia che è costata l’eliminazione ai gigliati.

Adesso, però, è tutta un’altra storia: in campionato, infatti, i bianconeri sono ancora al primo posto ma devono fare i conti con i nerazzurri di Antonio Conte che si sono avvicinati nonostante il loro mezzo passo falso. Per questo motivo nessuna delle due compagini si può permettere errori di alcun tipo.

Venendo alle probabili formazioni della gara, per quanto concerne la Vecchia Signora, il tecnico toscano dovrebbe abbandonare il tridente per tornare ad una formazione più equilibrata con una piccola novità sulla trequarti: addio Higuain, che si accomoda in panchina, ed al suo posto dovrebbe giocare Ramsey, favorito su Bernardeschi e Douglas Costa, non al meglio.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo. All. Sarri

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Ranieri; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone. All. Iachini

Negli altri reparti la Juventus di fatto dovrebbe confermare tutto quello che ci siamo detti negli scorsi giorni, con Szczesny tra i pali, Cuadrado terzino destro ed Alex Sandro a sinistra, mentre in mezzo De Ligt e Bonucci saranno la coppia di difensori centrali.

In mediana Bentancur e Matuidi saranno gli interni, con Pjanic in cabina di regia; in avanti Dybala e Cristiano Ronaldo saranno le punte con Ramsey poco distante da loro.

Venendo alla Fiorentina, quattro assenze pesanti per Iachini: Milenkovic e l’ex di turno Caceres saranno squalificati, mentre saranno ancora out i lungodegenti Boateng e Ribery.

