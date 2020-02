Conferenza stampa Sarri pre Juve-Fiorentina: “Frasi sul Napoli? La verità”

Durante la conferenza stampa pre Juventus Fiorentina, Maurizio Sarri ha avuto modo di parlare riguardo alle frasi sul Napoli: le sue parole sull’accaduto.

Maurizio Sarri ha avuto modo di parlare durante la conferenza stampa in vista della sfida di domani alle ore 12:30, il lunch match di Juventus Fiorentina, riguardo alle numerose critiche che gli sono piovute addosso per le frasi che ha pronunciato dopo il pesante ko contro il Napoli domenica scorsa.

Il tecnico dei bianconeri ha infatti risposto ad una domanda riguardante le critiche e le numerose polemiche arrivate non solo dai giornalisti ma anche e soprattutto da parte dei tifosi che lo hanno accusato ancora di essere troppo “tifoso” della compagine azzurra oggi allenata da Gennaro Gattuso.

L’allenatore dei bianconeri ha risposto a tono dichiarando che a lui sostanzialmente delle critiche interessa davvero poco. Al contrario, è rimasto davvero tanto stupito quando sono state, secondo la sua opinione, strumentalizzate poiché si tratta di frasi assolutamente normali e ovvie.

L’ex allenatore di Napoli, Empoli e Chelsea, inoltre, ha aggiunto che è assolutamente normale che una persona rimanga legata ad una città, ad una piazza che gli ha dato così tanto, ad un gruppo di lavoro e ad alcuni ragazzi che gli hanno permesso di arrivare a risultati molto importanti e a sbarcare in uno dei top club più importanti a livello mondiale, ossia il Chelsea, e poi successivamente alla Juventus.

Sarri conferenza stampa pre Juventus Fiorentina: le sue parole

Sarri ha poi proseguito spiegando l’unica strada, l’unico modo per che funziona per spiegare come si può conquistare un tifoso della Juventus: con i risultati e nient’altro. Dopo la gara di campionato di settimana scorsa, infatti, i tifosi bianconeri erano molto delusi per il pesante ko che ha ridotto il gap con l’Inter in classifica e, per questo motivo, si sono infuriati ulteriormente non solo per il risultato ma anche per le sue parole.

Questa è la spiegazione di Maurizio Sarri durante la conferenza stampa in vista di Juventus Fiorentina, nella speranza che domani il risultato finale sia diverso.

