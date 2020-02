Sarri su Emre Can: ecco perché non ha funzionato alla Juventus

Maurizio Sarri ha svelato il motivo per il quale nella sua Juventus Emre Can non ha funzionato: il tecnico dei bianconeri racconta cos’è successo.

Durante la conferenza stampa in preparazione di Juventus Fiorentina, Maurizio Sarri ha avuto modo di parlare anche della cessione di Emre Can al Borussia Dortmuna. Il centrocampista classe 1994, dopo una discreta stagione passata sotto la guida di Massimiliano Allegri, quest’anno è letteralmente scomparso dai radar a tal punto da non essere nemmeno inserito nella lista dei giocatori che possono scendere in campo in Champions League.

In campionato, poi, soltanto qualche scampolo di partita e poco altro. Infine, a gennaio, nonostante le parole di Paratici che di fatto lo pensavano all’interno del progetto bianconero fino a giugno, è arrivata la cessione a titolo definitivo per 30 milioni di euro.

Qual è stata la ragione più importante di questo fallimento totalmente inaspettato del ragazzo ex Liverpool, che tutti individuano come uno dei più forti mediani in tutta Europa? Sarri lo spiega.

Sarri su Emre Can: “Ecco perchè non ha funzionato alla Juve”

Sarri in conferenza stampa ha dichiarato che purtroppo certe situazioni sono normali e all’ordine del giorno. Dal momento che ci sono 27 giocatori in rosa è normale che uno o due di loro hanno difficoltà nell’entrare nei meccanismi di inserimento della squadra, soprattutto se gioca in un modo “caratteristico” come quella di Sarri.

Se, infatti, Emre Can, prosegue il tecnico, ha avuto difficoltà a giocare in un sistema, non è automatico che questo presupponga il fatto che sia un giocatore senza talento. Al contrario, in altri sistemi di gioco può essere davvero fondamentale, ma per l’allenatore toscano non lo è stato.

La sua cessione per 25 milioni di euro (più 1 di bonus) ha permesso di liberarsi di un ingaggio pesante e di fare plusvalenza.

