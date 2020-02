Scambio Paquetà Bernardeschi: ecco quali sono le indiscrezioni e le voci, che giungono dal Brasile, su come siano andate le cose.

Tante le idee che nel calciomercato di gennaio, terminato nella giornata di ieri, non hanno trovato attuazione. In casa Juventus un’ipotesi suggestiva era quella rappresentata da un possibile scambio con il Milan con protagonisti Paquetà e Bernardeschi. La trattativa però non è mai davvero entrata nel vivo.

Scambio Paquetà Bernardeschi, Calciomercato: indiscrezioni dal Brasile

Le spiegazioni sulla mancata conclusione della trattativa arrivano però direttamente dal Brasile. A darle è stato il giornalista Andersinho Marques sul suo profilo Twitter “Ho appena parlato con l’agente di Lucas Paquetà, Eduardo Uram, che mi ha confermato che il Milan ha respinto la proposta della Juventus. Il centrocampista della nazionale brasiliana rimane nel club ed concentrato a perseguire i grandi obiettivi dei rossoneri. Uram mi ha confermato che sono stati 20 giorni di trattative per cercare un equilibrio economico e sportivo tra Juve e Milan, ma l’accordo non è stato raggiunto“.

Insomma, un’idea che sembra essersi trasformata in un qualcosa di concreto per la volontà dei rossoneri. Chissà se le due società non possano tornarne a parlare in estate. Le vie del calciomercato d’altronde sono infinite.

