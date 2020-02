Cuadrado ha un sosia, ma così è davvero troppo! Guarda che somiglianza

Anderson Matheus Rodrigues de Castro si fa chiamare Quadrado perché è praticamente identico a Cuadrado. La somiglianza col calciatore della Juve è assurda.

In Brasile c’è un calciatore di 17 anni che è praticamente identico come una foglia a Juan Cuadrado. Anzi, Anderson Matheus Rodrigues de Castro si fa chiamare Quadrado perché sembra suo fratello gemello. Il Quadrado in questione ha 17 anni (ne compirà 18 a inizio maggio) e gioca nel São Caetano. La formazione brasiliana nel primo semestre disputa il Paulistão, il torneo dello Stato di San Paolo. Oggi, al suo esordio tra i professionisti, si è tolto lo sfizio di andare immediatamente a segno. Ma, in fondo, non è questa la straordinaria particolarità.

Cuadrado e Quadrado, che somiglianza

In un articolo pubblicato dal Corriere della Sera nella sua edizione online, vengono evidenziate altre clamorose similitudini. «Quadrado, non Cuadrado, ha anche Douglas e Ronaldo in squadra (ma non esistono affinità somatiche con i due giocatori di Maurizio Sarri). Ha debuttato tra i grandi con un gol nell’1-3 che la sua squadra ha rifilato al Club Atletico…Juventus nel match di serie B del Paulistao. Sì, proprio così: una Juventus nel destino».

Caratteristiche identiche

Se si vuole essere anche più precisi, basta guardare la sua foto per accorgersi stesso taglio dei capelli, volto, movimenti in campo. Sembra tutto uno scherzo, ma in realtà non è così. Quadrado e Cuadrado paiono gemelli separati alla nascita e stanno spopolando sul web. Il primo ha una carriera davanti, il secondo vuole continuare a fare incetta di trofei con la Juventus. Giocheranno mai contro?

