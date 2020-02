Calciomercato Juventus: tutti i big che si possono prendere a parametro zero

Il calciomercato Juventus si è appena chiuso e in verità non ci sono stati grandi colpi da parte della società bianconera, che guarda soprattutto a rinforzare la rosa per il futuro.

Anche per questo motivo non si perdono d’occhio i big che si possono prendere a parametro zero per la prossima stagione, visto che il loro contratto scadrà il 30 giugno. Ci sono davvero tante occasioni, ma bisognerà sbrigarsi vista la grande concorrenza.

Tra i futuri svincolati ci sono giocatori importanti come ad esempio Dzyuba, Nacho, Gotze, Vertonghen e Lallana. Ma una società come la Juve indubbiamente potrebbe puntare a qualcosa di più.

Calciomercato Juventus: i giocatori da seguire

Fa gola ad esempio Modric, centrocampista in forza ora al Real Madrid che non ha bisogno di presentazioni. Non è da escludere però che possa ancora rinnovare con le merengues. Sempre in mediana alla Juventus potrebbe far comodo uno come Matic, che alla fine di questa stagione dovrebbe lasciare il Manchester United.

Nomi caldi sono quelli di Kurzawa e Thiago Silva, entrambi difensori del Psg. Il primo è stato accostato alla Juve già nei giorni scorsi e poteva vestire il bianconero nell’ambito dello scambio con De Sciglio, poi saltato. L’ex centrale del Milan vorrebbe rimanere in Francia, ma il Psg ancora non ha deciso sul suo rinnovo.

Tra le occasioni del calciomercato Juventus per la prossima stagione ci sono anche due giocatori come Pedro e Giroud che potrebbero essere degli ottimi rinforzi per l’attacco. Così come Willian, che però essendo un esterno offensivo potrebbe non essere molto adatto agli schemi attuali di Sarri. Fa gola di più senz’altro Edinson Cavani, un centravanti che conosce tra l’altro molto bene la serie A.

Attenzione poi a Mertens e Callejon, due giocatori del Napoli che possono essere ingaggiati a parametro zero per la prossima stagione. Hanno molti estimatori, ma la Juventus può giocarsi proprio la carta Sarri, visto che i due giocatori hanno già lavorato con soddisfazione sotto la sua guida.

