Castrovilli alla Juventus, Calciomercato: l’Inter non molla e sacrifica un big

Castrovilli è un obiettivo di calciomercato Juventus per giugno ma anche l’Inter ha messo gli occhi su di lui: i nerazzurri pronti a sacrificare un big.

Castrovilli è uno dei giocatori che si sta maggiormente mettendo in mostra in questa prima parte di stagione di Serie A 2019-2020. Il centrocampista della Fiorentina, che è tornato alla base dopo due anni di prestito alla Cremonese, è letteralmente esploso diventando uno dei giocatori più forti in mediana ed esplosivi.

La Juventus se ne è accorta ed anche l’Inter vorrebbe cercare di strapparlo alla società di Rocco Commisso. I nerazzurri, addirittura, sarebbero pronti a sacrificare un big del centrocampo che quest’anno, purtroppo, dopo un inizio di stagione eccellente, ha dovuto fermarsi a causa di un gravissimo infortunio: stiamo parlando di Sensi, il quale potrebbe essere sacrificato per cercare di arrivare all’ex Bari e Cremonese.

TI POTREBBE INTERESSARE: Bernardeschi si rassegna: «Giocherò da mezzala per questa Juve»

Castrovilli alla Juventus, Calciomercato: l’Inter sacrifica Sensi

La Juventus, però, non molla Castrovilli ed è pronta a mettere sul piatto delle cifre davvero importanti: circa 35 milioni di euro per arrivare al ragazzo classe 1997 nonostante i rapporti tra i due club nelle ultime settimane non siano esattamente idilliaci.

Il botta e risposta tra Commisso e Nedved ha acceso ulteriormente la rivalità tra le tifoserie e, in generale, tra i due club alzando ulteriormente i toni. Insomma, non sembra essere poi così semplice cercare di fare andare d’accordo queste due parti, tuttavia non è ancora detta l’ultima parola.

Davanti ad un’offerta davvero importante, infatti, potrebbe cambiare tutto ma al momento il ragazzo fino a giugno non si muoverà. La speranza della Fiorentina, però, è cercare di farlo rimanere almeno un altro anno per dargli la possibilità di esplodere ancora.

La sensazione, insomma, è che si possa ripetere quanto accaduto in estate con Federico Chiesa.

TI POTREBBE INTERESSARE: Bonolis, altra polemica sulla Juventus: “Ecco cosa attendo”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK