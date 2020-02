Juventus amore folle. Un papà crea lo Stadium nella stanza dei figli

Il grande amore per la Juventus dei tre suoi bambini, ha spinto un padre a creare un’atmosfera da Stadium nella loro cameretta. Tutto veramente bello.

Cosa non farebbe un padre per il proprio bambino. Si pensi se sono tre i figli e tutti tifosissimi della Juventus. Gadget, magliette, poster, figurine sono nulla in confronto a quanto è stato realizzato in Umbria da una famiglia innamorata della Vecchia Signora. La notizia, davvero singolare e carina nel suo genere, è stata riportata dal Corriere dell’Umbria.

Tifare Juventus anche dormendo

«I suoi tre figli sono grandissimi tifosi della Juventus, una passione trasmessa dalla famiglia – si legge nel pezzo -. Così il padre ha deciso di fargli una sorpresa e un grande regalo. Vale a dire riportarli nello stadio della loro squadra del cuore ogni volta che tornano in camera. Così, piano piano, ha trasformato il locale in un concentrato di juventinità. Dalle pareti a strisce bianconere alle lenzuola del letto e dei cuscini con il logo della “vecchia Signora”, dalla parte con una grande immagine dell’Allianz Stadium alla porta, dietro la quale è riprodotto un campo da calcio. Un allestimento personalizzato che i tre piccoli tifosi avranno certamente gradito».

