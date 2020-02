Zdenek Zeman difende la Juventus a sorpresa: il boemo cambia idea sui bianconeri dopo essere stato per anni il nemico numero uno della Vecchia Signora.

Zdenek Zeman per tantissimi anni è sempre stato visto come il nemico numero uno della Juventus da parte di tutti i tifosi grazie ai suoi attacchi contro la società e, in particolar modo, accusando i bianconeri di fare utilizzo di doping (famosissime furono le frasi contro Alessandro Del Piero) e contro Luciano Moggi durante il periodo di Calciopoli.

Da qualche tempo a questa parte, però, lo storico ed esperto allenatore boemo sembra aver cambiato idea ed ha iniziato a difendere i bianconeri. Quest’oggi, infatti, come riporta la prima pagina di Tuttosport, ha parlato dei fatti accaduti durante la sfida di domenica a pranzo contro la Fiorentina: ecco che cos’ha detto di preciso e le sue parole che attaccano Rocco Commisso e difendono la squadra di Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici.

Zeman difende la Juventus contro la Fiorentina

Secondo il parere di Zeman, infatti, entrambi i rigori fischiati da parte dell’arbitro alla Juventus erano assolutamente da concedere. Se, infatti, sul primo nessuno ha mai avuto nulla da ridire, è proprio sul secondo che si sono scatenate non solo le ire del web ma anche e soprattutto quelle del patron dei gigliati Commisso.

“I due rigori c’erano, ha ragione Nedved.”

Questa è la presa di posizione dell’ex allenatore di Pescara, Foggia e Roma sulla spinosa vicenda arbitrale nella quale è stato anche accusato il Var di non aver compiuto un ottimo lavoro.

