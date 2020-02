Verona Juventus, probabili formazioni: in due per una maglia

Verona Juventus probabili formazioni: dubbi nel reparto offensivo per Maurizio Sarri. Ecco chi è in ballottaggio per la sfida di sabato.

Il Verona sarà impegnato oggi nel recupero contro la Lazio, ma la squadra scaligera sabato ospiterà la Juventus nell’anticipo serale del prossimo fine settimana di campionato. Un match importante per i bianconeri, che vogliono continuare a correre e blindare ancor di più la vetta della classifica.

A tre giorni dal match contro gli uomini di Ivan Juric, c’è qualche dubbio di formazione per Maurizio Sarri. I ballottaggi dovrebbe riguardare soprattutto il reparto offensivo. Il tecnico dei piemontesi non dovrebbe optare per il tridente pesante con Dybala, Cristiano Ronaldo e Higuain. Ed ecco quindi che in due sono il lizza per una maglia. Si tratta di Douglas Costa e Ramsey.

Il brasiliano, viste le ultime prestazioni e una condizione fisica più che buona, sembrerebbe essere leggermente favorito. Il gallese però è un giocatore in grado di dare maggiore equilibrio alla squadra. Insomma, alla Continassa saranno giorni e ore di riflessione. La sfida con il Verona può essere un vero e proprio crocevia per la stagione.

