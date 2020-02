Mario Sconcerti ha provato ad analizzare i problemi della Juventus. Ecco qual è il pensiero del noto giornalista sui bianconeri.

Il rendimento della Juventus continua a far discutere. Nonostante i bianconeri siano saldamente in testa alla classifica, c’è chi non è pienamente convinto della squadra bianconera. Tra questi c’è probabilmente il noto giornalista e opinionista Mario Sconcerti.

Juventus, senti Sconcerti: “I bianconeri hanno la coperta corta”

Queste le sue parole sull’andamento del campionato e sul momento dei piemontesi, rilasciate ai microfoni di ‘Radio Marte’: “La Juventus ha gli avversari addosso. Non è come l’anno scorso, quando aveva undici punti sulle altre nel girone di andata. L’Inter si è rinforzata molto, cosa che invece non si può dire della Juventus. Ho l’impressione che ci siano problemi economici, oltre che di uomini. Questa calma sul mercato di gennaio è stata dovuta soprattutto ai conti, perché tecnicamente non è giustificabile. Scudetto? Negli undici giocatori è la più forte, ma non so se lo sia pure sui quindici“.

Insomma, per il giornalista il problema della Juventus sembrerebbe e potrebbe essere proprio la panchina: “La squadra bianconera ha una sola riserva per tre giocatori, più precisamente quattro centrocampisti per tre ruoli. Federico Bernardeschi da mezzala è adattata. Si tratta di un buon tentativo, ma pur sempre un adattamento. Ognuno farà quello che crede, ma non eravamo abituati a questo tipo di magrezza quando guardavamo alla Juventus“. Insomma, parole un po’ pesanti e dure.

