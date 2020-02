Cristiano Ronaldo, ecco il regalo di un cioccolatiere portoghese

Due giorni fa Cristiano Ronaldo ha compiuto 35 anni. Ed ecco il regalo originale arrivato da un cioccolatiere portoghese.

35 anni, ma sentirne dieci di meno. È stato senza alcun dubbio questo il mantra e il succo del compleanno di Cristiano Ronaldo, festeggiato soltanto due giorni fa. Tanti gli omaggi e i regali per il fuoriclasse portoghese, tra cui quello della sua fidanzata Georgina Rodriguez, che gli ha regalato una nuova macchina di lusso. Ma la cosa più originale l’ha sicuramente fatta un cioccolatiere lusitano.

Il suo nome è Jorge Cardoso. Quest’ultimo ha infatti realizzato una scultura interamente fatta di cioccolato e che ritrae quasi alla perfezione CR7. La statua, realizzata presso la fabbrica di cioccolato Suard di Givisiez, situata vicino a Friburgo in Svizzera, è stata fatta a grandezza praticamente naturale. La scultura pesa ben 120 kg ed è alta 1,87 metri. Ma quanto tempo ci è voluto per completare il lavoro? Un bel po’. Il cioccolatiere ha così impiegato ben 200 ore di lavoro per portare a termine il capolavoro di cioccolato.

Il tutto ovviamente, come sempre accade in questi casi, è stato postato sui social network, più precisamente su Instagram, dallo stesso cioccolatiere. Resta da capire se il buon Cristiano abbia apprezzato questo dolce omaggio e originale regalo. Ed è per questo che si attende la sua replica e la sua risposta, che potrebbe proprio arrivare in questi giorni.

