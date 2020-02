Cristiano Ronaldo e il segreto della longevità. Disse: «Gioco fino ai 40»

Cristiano Ronaldo in una recente intervista a Marca spiegò metodi di allenamento e segreti, esprimendo il desiderio di smettere il più tardi possibile.

Cristiano Ronaldo fino a 40 anni? Beh, a sentire lui non dovrebbero esserci problemi, ma poi vanno fatti i conti con la realtà. Oggi il Re compie 35 anni e tutto il mondo sta celebrando l’evento in maniera partecipata. Tuttosport, però, è andato a riprendere una sua vecchia intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca. La rilasciò di recente, quando ricevette uno dei tanti premi alzati al cielo. Il suo obiettivo, in fondo, è sempre quello: fare incetta di trofei. Con la Juventus non vuole lasciare nulla per strada. Champions League, Scudetto e Coppa Italia sono traguardi sensibili. Non ha gradito il ko in Supercoppa, vuole vendicare quell’affronto.

Le parole di Cristiano Ronaldo

«Molto dipenderà da ciò che sento, dalla mia motivazione, perché fisicamente non sarà mai un problema» disse Cristiano Ronaldo a Marca. «Mi sto trattando bene e penso di poter giocare tranquillamente fino a 40 anni. Il fattore più importante, onestamente, sarà più psicologico, sarà quello che farà la differenza. In ogni caso tutto ha un inizio e una fine, quindi non durerò una vita, logicamente, ma mi sento ancora forte per continuare a vincere cose importanti». Insomma, per adesso i fan della Juventus possono stare tranquilli. Il Re è concentrato, determinato e ispirato, riceve risposte positive dal suo fisico e segna tanto. Va in gol da 9 giornate consecutive, è solo a -2 partite dai record di Batistuta e Quaglierella.

