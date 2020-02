Verona Juventus probabili formazioni: nuova idea in attacco?

Oggi è il giorno della vigilia di Verona Juventus. I bianconeri andranno a far visita agli scaligeri, senza alcun dubbio una delle squadre più in forma del campionato, come perfettamente testimoniato dal pareggio a reti bianche ottenuto sul campo della Lazio. Allo stadio Bentegodi il fischio d’inizio è previsto alle ore 20:45.

Ovviamente Maurizio Sarri è alle prese con i soliti e immancabili dubbi di formazione. I ballottaggi riguardano soprattutto il reparto offensivo. Il tecnico di bianconeri dovrebbe scegliere di schierare il tridente d’attacco, difficilmente però metterà in campo dal 1′ minuto Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo. Il portoghese sembra essere l’unico certo di una maglia da titolare, mentre per il resto c’è una lotta a due per una maglia tra i due argentini.

E questo perché sull’altra fascia dovrebbe esserci Douglas Costa. Ed ecco che l’ex Palermo potrebbe agire dal falso nueve, con il Pipita pronto a entrare a partita in corso. Una decisione comunque sarà presa soltanto all’ultimo minuto. Per Sarri saranno 24 ore di grande riflessione. Di certo non mancano le alternative e anche la possibilità di cambiare il match dalla panchina.

