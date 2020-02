Wanda Nara non molla la presa. All’orizzonte uno scambio top

L’idea di Wanda Nara di portare Icardi alla Juventus non è tramontanta. Anzi, se Higuain dovesse partire, si proverebbe uno scambio assurdo col Psg.

Wanda Nara sa tessere le sue trame. Non ha mai smesso di sognare un Icardi completamente bianconero nemmeno quando l’Inter l’ha messa alla porta. L’ancora di salvataggio è stata Leonardo, che accettato di prenderlo in prestito al PsG con diritto di riscatto. Finora tutto bene, tanti gol, un buon feeling con Neymar e Mbappe. Forse meno col partente Cavani a cui ha rubato il posto.

LEGGI ANCHE >>> Pronta l’offerta per il rinnovo di Paulo Dybala. Ecco la nuova data di scadenza

Wanda Nara e quello scambio pazzo

La Juventus ha già scelto l’attacco della prossima stagione: al fianco dell’intoccabile Cristiano Ronaldo ci saranno Paulo Dybala e… Mauro Icardi. La Joya, dopo essere stata tre volte a un passo dalla cessione lo scorso agosto, è ora un elemento imprescindibile della rosa di Maurizio Sarri, tanto che i dirigenti bianconeri stanno per intavolare la trattativa per il rinnovo del contratto del giocatore. Wanda Nara lo sa bene, ecco perché ai parigini verrebbe offerto Gonzalo Higuain.

LEGGI TUTTO >>> Georgina meravigliosa sul palco dell’Ariston. Sanremo estasiata da Lady CR7

Lo stato della trattativa

il Pipita, negli ultimi tempi visibilmente irritato per le sostituzioni o per la mancata titolarità proprio a vantaggio di Dybala, avrebbe ricevuto un sondaggio da parte dal Psg, pronto ad accaparrarselo a giugno. Wanda sullo sfondo farebbe da intermediario. Da qui il possibile intrigo di mercato che vede protagonisti il ds Paratici, la sua controparte a Parigi Leonardo, e la moglie agente di Mauro Icard. Maurito è ritenuto l’erede ideale del Pipita, che si trasferirebbe invece in Francia.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK