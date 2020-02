Calciomercato Juventus: si allarga l’asta per Tonali, prezzo in aumento?

Calciomercato Juventus sempre più orientato alla prossima stagione. Tonali è un obiettivo, ma la concorrenza per il mediano si fa sempre più grande.

Che Tonali sia un ottimo centrocampista non lo si scopre certo oggi. Il giovane mediano del Brescia è ormai da tempo sotto i riflettori e anche in serie A sta confermando tutto il suo valore, nonostante la sua squadra navighi nei bassifondi della classifica. Lo vedremo probabilmente anche quest’estate agli Europei e il Brescia a gennaio non ha ceduto alle avances di qualche club.

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, la Fiorentina in extremis avrebbe messo sul piatto una somma di 50 milioni di euro per riuscire ad ingaggiare Sandro Tonali, con il presidente del Brescia Cellino che però avrebbe chiuso sul nascere ogni tipo di trattativa. Chiaro che il suo intento, considerato che sarà impossibile trattenere il calciatore, è quello di riuscire ad alzare ancor più il prezzo.

Se Tonali continuerà a crescere e magari riuscirà anche ad essere protagonista agli Europei il prezzo del suo cartellino non potrà che lievitare. E vista la forte concorrenza che c’è sul giocatore l’impressione è che la Juventus, così come le altre pretendenti al centrocampista, dovranno sborsare una cifra sicuramente superiore ai 50 milioni di euro per averlo in squadra.

