Verona Juventus formazioni ufficiali: ecco le scelte di Maurizio Sarri e Ivan Juric per il match che si disputerà stasera allo stadio Bentegodi.

Verona Juventus sarà uno dei big match della 23esima giornata di Serie A. I bianconeri vorranno difendere il primato in classifica dall’assalto dell’Inter e della Lazio. Occhio però agli scaligeri, vera e propria sorpresa di questo campionato, come testimoniato dai 31 punti conquistati e dal pari ottenuto sul campo della Lazio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Verona Juventus, i convocati: ecco le scelte di Sarri

Verona Juventus formazioni ufficiali: le scelte di Sarri e Juric

Maurizio Sarri sceglie il 4-3-3. Il tridente offensivo sarà composto da Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo. A centrocampo spazio a Pjanic, Rabiot e Bentancur. In difesa ci sarà la coppia formata da Bonucci e de Ligt.

POTREBBE INTERESSANTI ANCHE -> Verona Juventus, le parole di Sarri in conferenza

3-4-3 invece per il Verona di Juric, con Pessina, Verre e Zaccagni in avanti. A centrocampo torna Amrabat, squalificato nella sfida contro la Lazio. In difesa confermati Kumbulla e Rrahmani. Fondamentale potrebbe essere la spinta di Faraoni. Ecco le formazioni ufficiali:

VERONA (3-4-3): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Verre, Zaccagni. Allenatore: Juric

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. Allenatore: Sarri

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK