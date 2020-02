Video Gol Borini Verona Juventus 1-1: pareggio scaligero

Video Gol Borini Verona Juventus 1-1: pareggio meritato dei padroni di casa con l’ex Milan. Clicca qui per vedere la rete.

Borini tutto solo entra in area e la mette in rete entrando nell’area piccola da sinistra dopo un rimpallo favorevole e batte Szczesny. E’ 1-1, gol molto bello che è stato realizzato con freddezza da parte dell’Hellas. La mano di Juric si vede benissimo. In questo caso grave errore di Pjanic.

Video Gol Borini Verona Juventus 1-1: pareggio degli scaligeri

C’era grande attesa attorno al ballottaggio tra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain dopo le presunte voci di un clamoroso quanto inaspettato addio a giugno da parte del Pipita che potrebbe sorprendentemente ritornare in Argentina.

Alla fine, però, quest’oggi Maurizio Sarri ha scelto proprio lui perchè evidentemente sta bene ed è maggiormente in forma rispetto alla Joya.

Dybala, quindi, almeno per la prima parte di gara, è stato costretto a partire dalla panchina e subentrare eventualmente a partita in corsa ma siamo sicuri che per il suo talento enorme non c’è da meravigliarsi se sarà come sempre dominante anche se avrà a disposizione pochissimi minuti.

