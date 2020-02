Mauro Icardi è un nome che è sempre in orbita Juventus. E lo scenario di calciomercato che potrebbe crearsi sarebbe a dir poco clamoroso.

Mauro Icardi è un nome che potrebbe senza alcun dubbio tornare protagonista nel prossimo calciomercato estivo. L’attaccante argentino potrebbe infatti non essere riscatto dal Paris Saint-Germain e quindi fare incredibilmente ritorno all’Inter. A quel punto la Juventus potrebbe tornare incredibilmente in corsa per la punta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, Higuain ai saluti?

Icardi alla Juventus, Calciomercato: scenario clamoroso

Il tutto potrebbe essere legato a un vero e proprio intrigo di calciomercato, legato in primis ai possibili addii di Dybala e Higuain. Soprattutto il futuro di quest’ultimo appare lontano da Torino, anche a causa di un rapporto con Sarri non proprio idilliaco. Ed ecco potrebbe crearsi uno scenario che riporterebbe Maurito in orbita bianconera. Icardi d’altronde sembrerebbe essere il sostituto naturale del buon Gonzalo, che tra l’altro interesserebbe proprio al Psg. Paratici, Leonardo e Wanda Nara, moglie e procuratrice dell’argentino, sarebbero già al lavoro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, il punto sul rinnovo di Dybala

L’affare è complicato e con diversi scogli, tra cui quello dell’ingaggio, ma se la società piemontese dovesse ricavare un tesoretto importante da alcune cessioni potrebbe però reinvestirlo sul 26enne. Insomma, un estate che potrebbe diventare a dir poco interessante sul fronte attaccanti. E la Juventus vuole essere protagonista.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK