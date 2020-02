Infortunio Douglas Costa: il brasiliano si è fermato ancora una volta per un problema muscolare. Ecco quali sono le sue condizioni.

Piove sul bagnato. Può davvero essere descritta davvero la situazione in casa Juventus dopo la pesante sconfitta con il Verona. Infatti, oltre a un ko che blocca la corsa scudetto e riapre ogni tipo di discorso, a fare notizia è l’ennesimo infortunio di Douglas Costa. Ancora problemi muscolari dunque per il brasiliano.

Infortunio Douglas Costa, a rischio anche l’Inter?

Se dovesse essere confermata la lesione muscolare, che è quello che si teme, il verdeoro salterebbe sicuramente la semifinale di Coppa Italia contro il Milan, in programma giovedì, e le prossime due partite di campionato contro Brescia e SPAL. Il rischio è che l’esterno offensivo non sia a disposizione nemmeno per l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione.

La speranza in casa Juventus potrebbe quindi essere quella di riavere Douglas Costa per il big match contro l’Inter, in programma il 1 marzo. Insomma, un ennesimo infortunio che dimostra quanto questa stagione fin qui sia stata decisamente sfortunata per il brasiliano, sempre più limitato e ostacolato dai problemi fisici. D’altronde le sole 17 apparizioni totali tra campionato e coppe ne sono la perfetta dimostrazione.

