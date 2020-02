Verona Juventus highlights: video gol partita e sintesi

Gli highlights di Verona Juventus: guarda i video gol della partita tra i bianconeri e gli scaligeri e la sintesi approfondita. Clicca qui per vederla.

Sulla carta sembrava una partita che gli ospiti avrebbero potuto vincere molto agevolmente: Verona Juventus, però, al netto del risultato finale, è stata partita vera come dimostrano i video gol e gli highlights della partita, in cui si possono tranquillamente vedere tutte le azioni salienti del match tra la Vecchia Signora e gli scaligeri, che hanno comunque cercato di vendere cara la pelle.

Cristiano Ronaldo era atteso, dopo la partecipazione sanremese, ad una grande prestazione: CR7, infatti, è ormai da qualche mese vero e proprio mattatore sotto il profilo delle reti ed effettivamente così è stato.

Sicuramente c’era anche grande attesa attorno a Paulo Dybala, con i bianconeri che hanno cercato di servirlo per poi mandarlo davanti alla porta così come del resto hanno cercato di fare con tutti i suoi attaccanti.

Video Gol Verona Juventus: highlights e sintesi partita

Maurizio Sarri ha cercato in tutti i modi di creare e plasmare a sua immagine e somiglianza una formazione che sicuramente ha talento da vendere che, spesso, se manca dal punto di vista fisico, continua a fare fatica ad imporre il proprio gioco soprattutto se la formazione dall’altra parte alza i ritmi.

In questo Verona Juventus non è spesso stato così, tuttavia va sottolineato come questo sia naturalmente un fattore da tenere in seria considerazione. Quando il gioco si fa duro, però, i veri duri iniziano a combattere e questo match è stato senz’altro un ottimo modo per prepararsi, chiaramente, ai match più importanti lato europeo: un sogno da rincorrere chiamato Champions League.

