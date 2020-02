Dybala lascia la Juventus, Calciomercato: Leonardo non molla

Paulo Dybala potrebbe lasciare la Juventus nella prossima sessione di calciomercato. C’è la pressione di Leonardo su di lui.

Paulo Dybala. Questo potrebbe senza alcun dubbio essere uno dei nomi caldi nella prossima sessione di calciomercato. La situazione dell’argentino è infatti un po’ complicata. Il rinnovo appare difficile e pieno di ostacoli. Ed è per questo che l’ex Palermo potrebbe persino salutare la Juventus e cercare fortuna altrove. Ma quale potrebbe essere la sua destinazione?

Sulla Joya ci sarebbe da tempo i pressing del Paris Saint-Germain. A essere stregato dal 26enne è stato soprattutto il dirigente dei transalpini Leonardo, che sarebbe pronto a fare follie pur di averlo. Il brasiliano sarebbe anche disposto a sacrificare una stella pur di arrivarci. A contare però potrebbe essere senza alcun dubbio la volontà della Juventus. La situazione attaccanti in casa bianconera è infatti tutta da decidere, con un Gonzalo Higuain che potrebbe lasciare Torino per tornare in Argentina.

Insomma, la prossima estate dovrebbe essere davvero bollente sul fronte Dybala. Non resta che capire e scoprire che cosa accadrà. Il futuro e il destino dell’argentino resta tutto da capire. E la tentazione francese si fa sempre più forte. E con il tempo si potrebbe trasformare in una concreta realtà.

