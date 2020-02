La Juventus starebbe ripensando a Guardiola. E i bianconeri starebbero addirittura preparando una super offerta per lo spagnolo.

Era estate e, dopo l’addio un po’ polemico e traumatico di Massimiliano Allegri, la Juventus era alla ricerca di un nuovo allenatore. Tra i tanti profili di spessore accostati alla squadra bianconera c’è stato anche quello di Pep Guardiola. Poi in quel di Torino è sbarcato Maurizio Sarri, ma il nome dello spagnolo continua a riecheggiare. E dall’Inghilterra arriva una bomba e un’indiscrezione a dir poco clamorosa che riguarda proprio lui.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Esonero Sarri, ecco quanto potrebbe accadere?

Calciomercato Juventus, si ripensa a Guardiola: arriva la super offerta

Secondo quanto riportato e rivelato dal ‘The Sun’, il presidente bianconero Andrea Agnelli si sarebbe definitivamente convinto del fatto che l’attuale tecnico del Manchester City sia ciò che manca ai piemontesi per arrivare finalmente a vincere la tanto sognata e desiderosa Champions League, che manca ormai dal lontano 1996. Una trattativa in cui il buon Pep, secondo quanto riportato dal noto tabloid britannico, potrebbe dettare le condizioni essenziali e principali per sbarcare a Torino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Messi alla Juventus, Calciomercato: e Guardiola?

Un problema potrebbe però essere rappresentato dall’ingaggio. L’allenatore a Manchester infatti guadagna circa 18 milioni di euro a stagione, una cifra a dir poco elevata e astronomica. E tra l’altro ha sempre dichiarato la propria volontà di restare. Agnelli sarebbe però a dir poco sicuro di riuscire a convincerlo ad accettare l’ipotesi e la tentazione Serie A, campionato in cui l’ex centrocampista ha giocato con la maglia del Brescia e Roma. L’ex Barcellona, come detto, era stato oggetto di una lunga telenovela in estate, prima che la Juventus annunciasse Sarri per sostituire Massimiliano Allegri. Ora però tutto potrebbe incredibilmente tornare d’attualità. Questo è ciò che arriva direttamente dall’Inghilterra. Non resta che attendere gli eventuali e possibili sviluppi.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK