Calciomercato Juventus, Paratici mette gli occhi su un centrocampista

Calciomercato Juventus: società bianconera sempre più attiva. Paratici avrebbe messo gli occhi su un centrocampista che sta stupendo tutti.

Il calciomercato di gennaio è finito da qualche giorno, ma si continua a parlare di trattative, idee e piste che potrebbero diventare sempre più concrete. In casa Juventus sono tanti i nomi sul taccuino per il futuro. Uno potrebbe arrivare direttamente dall’Italia e dal campionato di Serie A.

Calciomercato Juventus, Paratici mette gli occhi su una sorpresa della Serie A

Come riportato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere di Torino’, la società piemontese avrebbe messo gli occhi su Matteo Pessina, centrocampista dalle spiccate doti offensive. Il classe ’97 sta stupendo tutti con la maglia del Verona, vera e propria sorpresa della Serie A, ma è di proprietà dell’Atalanta. E d’altronde la Juventus ha conosciuto fin troppo bene le sue qualità nel match di sabato sera del Bentegodi. Proprio lui è stata un’autentica spina nel fianco per la difesa di Maurizio Sarri.

La Vecchia Signora dovrebbe però fare attenzione alla concorrenza, rappresentata in primis da Milan e Inter, che avrebbero avuto già i primi contatti con l’entourage del calciatore. A fare la differenza potrebbero comunque essere gli ottimi rapporti tra i bianconeri e l’Atalanta, dimostrati anche dall’operazione Kulusevski. Insomma, la Juve sembra essere intenzionata a investire su Pessina. Un investimento a medio lungo termine. E tra l’altro non può essere escluso una sorta di passaggio intermedio. Infatti, nel caso in cui andasse in porto l’operazione, il centrocampista offensivo potrebbe finite nuovamente in prestito, magari alla stessa squadra orobica proprietaria al momento del suo cartellino, per continuare la sua crescita e arrivare alla definitiva consacrazione. Prima però c’è da vincere la concorrenza.

