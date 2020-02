Cesari propone cambi drastici per gli arbitri: «Facciamo così»

Cesari continua il suo excursus. «La gestione dell’AIA in questo modo ha prodotto solo danni. Prendete la separazione delle CAN. La A, B e C “chiuse”, non scatena quella guerra che, invece, ai miei tempi c’era. Con soli 21 arbitri in serie A, è normale che, qualunque cosa tu faccia, dopo due domeniche sei designato di nuovo. Provate a fare una A con 40 arbitri, vedrete che lotta per emergere. A tutto vantaggio della qualità e della crescita. E poi, che programmazione ha fatto l’AIA? Non ha saputo guardare lontano».