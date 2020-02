La Juventus spera di recuperare qualche infortunato in vista delle prossime settimane, dense di impegni fondamentali. Ecco chi potrebbe rientrare.

L’obiettivo della Juventus in queste settimane sarà senza alcun dubbio quello di provare a recuperare qualche infortunato. D’altronde i bianconeri tra febbraio e marzo saranno impegnati in un vero e proprio tour de force, visto anche il ritorno della Champions League. La notizia più importante potrebbe senza alcun dubbio essere quella del rientro di Giorgio Chiellini.

Juventus, vicini due rientri in campo: la situazione

Secondo quanto evidenziato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, il rientro del centrale potrebbe essere a dir poco necessario, visto il numero di gol presi dalla squadra di Maurizio Sarri. IL 35enne starebbe ultimando la tabella di recupero e potrebbe così finalmente dare così al reparto quella solidità mentale che manca. Insomma, Chiellini può davvero rappresentare l’arma in più in questo rush finale.

Quasi pronto al ritorno in campo sarebbe anche Danilo, che è appena rientrato in gruppo con i suoi compagni. Il brasiliano potrebbe essere pronto per il match contro il Brescia di domenica, altrimenti comunque ci sarà per quello della settimana seguente con la SPAL. Poi Maurizio Sarri attende con ansia e preoccupazione il recupero di Sami Khedira, che dovrebbe avvenire entro un mese, e di Federico Bernardeschi. Purtroppo la vera tegola è il nuovo stop di Douglas Costa. Insomma, in casa Juventus si è costretti a fare la conta. La speranza però è che a breve la situazione possa migliorare.

