Neuer alla Juventus, Calciomercato: arriva la svolta

Neuer alla Juventus, ultimissime news di calciomercato: il portiere del Bayern Monaco non ha ancora rinnovato il suo contratto e medita l’addio.

Il futuro di Manuel Neuer è sempre più incerto. Il portiere del Bayern Monaco, infatti, ha finalmente quest’anno trovato continuità di prestazione dopo anni passati tra importanti guai fisici, potrebbe clamorosamente lasciare il club tedesco a fine stagione in quanto esiste, da qualche mese a questa parte, un vero e proprio problema legato al suo rinnovo.

In Bundesliga, infatti, sta avvenendo una vera e propria rivoluzione, soprattutto in casa Bayern Monaco: il club bavarese, infatti, ha già acquistato per l’anno prossimo, ossia nel giugno 2021, il baby fenomeno dello Schalke 04 Alexander Nubel.

Neuer, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno 2021, ha avuto modo di parlare del suo contratto che lo legherà ancora con la squadra in cui gioca attualmente: ecco che cos’ha dichiarato il portiere al Mundo Deportivo.

Neuer alla Juventus, calciomercato: problemi con il rinnovo

Neuer ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2021 ed il club del Bayern Monaco ha già tra le mani un altro giocatore, ossia Nubel.

Ecco allora che la Juventus proverà a fare quantomeno un tentativo di calciomercato per arrivare al ragazzo, uno dei giocatori più interessanti e fenomenali del panorama calcistico mondiale.

I bianconeri hanno al momento sotto contratto Szczesny, la cui permanenza non è mai stata messa in discussione ma, davanti ad un’offerta davvero importante, potrebbe partire: il Chelsea non è soddisfatto di Kepa, così come il Tottenham per Lloris.

Ecco allora che, qualora il polacco partire, Neuer potrebbe essere il nome numero uno per sostituire il ragazzo ex Roma.

