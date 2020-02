Guardiola è tornato in orbita Juventus. E un assist in questo senso sembrerebbe essere arrivato direttamente dal tecnico spagnolo.

Nonostante la stagione in corso sia entrata ufficialmente nel vivo e lotta scudetto si fa sempre più intensa e interessante, non si può non pensare al futuro. E in casa Juventus si fanno sempre più forti i rumors riguardanti Pep Guardiola sulla panchina bianconera. Un qualcosa su cui si chiacchiera già dall’estate, prima dell’arrivo di Maurizio Sarri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, bomba dall’Inghilterra: Agnelli vuole Guardiola

Guardiola alla Juventus, Calciomercato: l’assist del tecnico

Un assist per alimentare queste indiscrezioni è arrivato direttamente dal tecnico spagnolo. Infatti, come riportato da ‘tribalfootball.com’, l’ex allenatore del Barcellona ha infatti ammesso che potrebbe essere esonerato in caso di eliminazione in Champions League contro il Real Madrid. Queste le sue parole: “Se non dovessimo riuscire a vincere con il Real Madrid immagino la mia dirigenza che mi venga a dire ‘non va bene, vogliamo la Champions League, ti licenziamo’“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Juventus, ecco come potrebbe cambiare la squadra con il cambio allenatore

Dichiarazioni che potrebbero far sognare i tifosi della Juventus. Molto però potrebbe dipendere dal cammino europeo degli inglesi. I prossimi potrebbero quindi essere mesi molto caldi su questo fronte. Il suo sbarco a Torino continua a essere un grande argomento di discussione. E il sogno potrebbe trasformarsi in realtà.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK