Fabio Paratici lascia la Juventus a fine stagione? Stando alle ultime news di calciomercato, la Roma avrebbe pronta un’offerta: il suo ruolo sarà importante.

L’indiscrezione l’ha lanciata Il Tempo e se confermata sarebbe davvero clamorosa: Fabio Paratici lascia la Juventus per la Roma a giugno? Al momento è tutto ancora in divenire e non c’è ancora nulla di certo, ma i giallorossi, che saranno guidati da Guido Fienga, che è stato l’uomo che permetterà il passaggio da Pallotta e Friedkin, vorrebbe un uomo di riferimento molto importante per il calciomercato e starebbe pensando proprio all’attuale CFO dei bianconeri.

Alla guida tecnica, in qualità di allenatore, dovrebbe venire confermato Paulo Fonseca nonostante non abbia convinto proprio tutti all’interno del club capitolino. Il motivo per il quale il tecnico è quasi certo di rimanere va ricercato nel fatto che, con lui, è stato pianificato un progetto a medio-lungo termine, ma in caso di arrivo di Paratici le cose potrebbero cambiare, soprattutto con l’arrivo di Friedkin ormai imminente in proprietà.

Paratici lascia la Juventus? Calciomercato: la Roma lo vuole

Paratici alla Roma: la Juventus lo lascerà andare? Ovviamente no, ma bisognerà capire quale sarà la volontà del CFO dei bianconeri che, dopo l’addio di Marotta, è diventato uno degli uomini più importanti e di riferimento all’interno del club della Vecchia Signora, nel calciomercato e non solo.

In molti si chiedono allora tra i giallorossi quale sarà il ruolo di Petrachi e se verrà messo in discussione. Al momento sembra che l’ex Torino rimarrà ancora legato al club della capitale, anche se bisognerà capire con quale ruolo. Una cosa, però, è certa: Fienga vuole Paratici per dare una svolta alla stagione che verrà e, soprattutto, per rispettare la volontà di Friedkin, che vorrebbe un “uomo nuovo” all’interno della società, scelto da lui in persona.

