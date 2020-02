Pochettino e la Juventus, l’allenatore fa capire le sue intenzioni

Pochettino, ex allenatore del Tottenham, ha lasciato intendere che non verrà alla Juventus. Preferisce vivere ancora l’emozione della Premier League.

Come spiegato in altri articoli, la panchina di Maurizio Sarri è realmente a rischio. Forse non per il campionato attuale, ma a giugno le parti si separeranno. Consensualmente se non arriverà un trofeo importante. Agnelli aveva esonerato Allegri al patto di vedere la Juve giocare meglio, divertire e vincere. Nessuna delle tre cose oggi si è verificata o appare scontata. A differenza di Lazio e Inter che viaggiano sulle ali dell’entusiasmo, a Vinovo si vivono giorni agitati: lo scudetto dipende da lei. Sullo sfondo, oltre ad Allegri e Guardiola, c’era anche il nome di Pochettino.

Pochettino ha le idee chiare

Mauricio Pochettino sembra avere le idee chiare sul suo futuro. La Premier League è la prima scelta dell’allenatore argentino, esonerato dal Tottenham il 19 novembre e sostituito da Josè Mourinho. Una nuova avventura nel campionato inglese è la preferenza confessata dal tecnico in un’intervista a Sky Sports. Il nome di Pochettino è stato legato alla Juventus, nel caso di addio di Sarri a fine stagione, ma è tra i nomi anche per il dopo Simeone all’Atletico Madrid.

Le parole del tecnico

Il tecnico però esprime la sua preferenza per la Premier League: “Mi piacerebbe lavorare ancora in Inghilterra: so che sarà difficile, ora è un momento di attesa, vedremo quel che succederà. In questo momento vivo un periodo di recupero: penso a me stesso e cerco di essere pronto perché nel calcio può sempre succedere qualcosa e bisogna farsi trovare pronto. Io lo sono e attendo la prossima sfida: sono convinto e fiducioso che sarà fantastico”.

