Cuadrado a cena da Zanetti. Ancora bianconeri nell’Inter?

Juan Cuadrado è stato a Milano a cena nel ristorante del vicepresidente dell’Inter. Zanetti era presente nel locale ed ha parlato con lui qualche minuto.

Ancora Juventus nell’Inter? Il presidente Zhang ha ormai riciclato in nerazzurro tutto ciò che poteva e che non era più alla Juventus. Una colonia di bianconeri che stanno riportando in auge la seconda squadra di Milano e che viaggiano spediti verso lo scudetto. Agnelli, Paratici e Nedved sono alle prese con il problema legato a Maurizio Sarri, tecnico che non ha reso quanto i due responsabili dell’area tecnica si sarebbero aspettati dal post-Allegri.

Cuadrado nel locale di Zanetti

Una cena che potrebbe avere risvolti di mercato, quella di cui riferisce oggi il Corriere dello Sport.Martedì sera Juan Cuadrado è stato a cena a Milano. Di per sé la notizia non assumerebbe alcuna importanza sportiva, se non fosse che il colombiano della Juventus, accompagnato dalla moglie Diana Melissa Botero, ha scelto come location della cena il Botinero, ovvero il ristorante milanese di proprietà di Javier Zanetti. Secondo quanto riferisce il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni, nel locale c’era anche l’ex capitano e attuale vicepresidente dell’Inter, che si sarebbe intrattenuto per qualche minuto con Cuadrado.

Cosa riserverà il futuro?

Una semplice coincidenza o c’è qualcosa in più? È arcinoto l’interesse di Antonio Conte per il colombiano, anche se dopo averlo voluto fortemente al Chelsea, ha dovuto fare i conti con la volontà del giocatore di rimanere alla Juve con Massimiliano Allegri. Beppe Marotta, allora regista dell’operazione, ora è appunto con Conte all’Inter, i

