Guardiola alla Juventus, Wheal svela: “L’intesa può nascere quando…”

Guardiola alla Juventus resterà trend topic probabilmente fin quando in futuro non siederà sulla panchina bianconera. Intanto arrivano delle dichiarazioni.

Sono passati 10 mesi da quando tutta Europa parlava di Guardiola alla Juventus. La borsa schizzò alle stelle, così come i sogni dei tifosi bianconeri. Alla fine è arrivato Sarri e le cose non stanno andando per il verso giusto. Con lo scudetto che potrebbe finire all’Inter di Antonio Conte, rimbalzano tra Spagna e Inghilterra voci che investono l’Italia. Chris Wheal, corrispondente da Manchester per il “Daily Mail” ha rilasciato un’intervista a Calciomercatonews.com.

Guardiola alla Juventus quando?

«Su Guardiola alla Juventus ci sono speculazioni pesanti, già a partire dalla scorsa estate. Questo senza però che avvenisse nulla di concreto – spiega Wheal –. Al momento è difficile continuare ad alimentare queste voci: Guardiola ha più volte ribadito che lui l’anno prossimo sarà ancora al City, al 100%. Tuttavia, non bisogna dimenticare che il contratto di Guardiola scadrà alla fine della prossima stagione, e per mentalità e spirito, il tecnico catalano si è sempre dimostrato aperto e disposto a nuove sfide».

Il futuro del tecnico

«Ha allenato e dominato i maggiori campionati europei, in Spagna, in Germania e in Inghilterra. Gli manca ancora l’Italia, quindi perché no? – continua Wheal – La Juventus è un club di fama mondiale, con calciatori di grande talento e con le caratteristiche adatte ad accogliere un tecnico come Pep. Quindi, Pep-Juventus, sì, può realmente succedere, ma non la prossima stagione. Da quella seguente, invece, terrei gli occhi ben aperti sulla questione».

