Video Gol Rebic Milan Juventus: rete stupenda al volo!

Video Gol Rebic Milan Juventus, Coppa Italia: rete perfetta dell’esterno che al volo mette dentro il vantaggio. Clicca qui per vedere la rete.

Gol bellissimo del vantaggio del Milan da parte di Rebic che sfrutta a dovere un cross lento ma perfetto di Castillejo per tagliare l’area dalla sinistra, De Sciglio se lo perde e lui di piattone al volo e la palla finisce in rete. E’ 1-0, San Siro esplode e non c’è miglior modo per lui di festeggiare il suo rinnovo fino al 2024.

Video Gol Rebic Milan Juventus Coppa Italia: rete al volo

C’è grande attesa attorno al duello che ci sarà non solo in campo ma anche e soprattutto in panchina e che vede protagonisti sia Maurizio Sarri sia Stefano Pioli. Entrambe le panchine sono state per molto tempo in discussione a tal punto che si pensava che per entrambi ci fosse un esonero a metà stagione, sebbene per motivi diversi.

Per l’allenatore ex Napoli e Chelsea ed oggi sulla panchina dei bianconeri il motivo va ricercato non tanto nella classifica dal momento che è primo né tanto meno nella Champions League dal momento che è agli ottavi: la paura dei tifosi, e probabilmente anche della dirigenza, va ricercata nel fatto che dopo aver perso il primo trofeo stagionale, la Supercoppa Italiana, si possa perdere di vista anche altri obiettivi stagionali come la Coppa Italia.

Per Pioli, l’ex Fiorentina deve tremare anche se i risultati, derby con l’Inter a parte, sembrano essere maggiormente rassicuranti.

