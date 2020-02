Willian è uno dei tanti nomi che sono stati accostati alla Juventus nell’ultimo periodo. Il brasiliano può arrivare a parametro zero?

Uno sguardo al futuro. La Juventus inizia a pensare già al calciomercato estivo e alla prossima stagione. Tanti i nomi sul taccuino della dirigenza bianconera e molti potrebbero arrivare a parametro zero. Tra questi ci potrebbe essere Willian, in uscita dal Chelsea.

Willian alla Juventus, Calciomercato: ingaggio a parametro zero?

Le trattative per il rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo giugno, sembrerebbero essersi oramai arenate in maniera definitiva. Il 31enne vorrebbe infatti un prolungamento biennale, richiesta che non dovrebbe esser soddisfatta e accolta. Il suo addio ai Blues sarebbe quindi cosa quasi certa, visto anche l’arrivo di Ziyech.

Ed ecco che, secondo quanto riportato dal ‘Daily Express’, la Juventus potrebbe approfittare di questo stallo. La Vecchia Signora sarebbe dunque pronta a muoversi per ingaggiare il giocatore a parametro zero. Oltre ai bianconeri sull’esterno offensivo ci sarebbe anche il Barcellona, che aveva già fatto un tentativo nel 2018, vedendosi respinta un’offerta da ben 70 milioni di euro. I tabloid britannici sottolineerebbero come un ostacolo all’eventuale trasferimento del giocatore a Torino potrebbe esser rappresentato dalla presenza di Maurizio Sarri. I rapporti tra i due infatti in quel di Londra non è mai stato particolarmente idilliaco. Insomma, non resta che attendere che cosa accadrà nei prossimi mesi. Willian è comunque un nome sul taccuino.

