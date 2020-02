Guardiola alla Juventus, Calciomercato: ora non è più un sogno

Con la sentenza che escluso il Manchester City dalle coppe europee, Pep Guardiola ora per la Juventus è molto più di un sogno.

La sentenza che ha escluso il Manchester City dalle competizioni europee ha causato in tutti una sola domanda: e ora che farà Pep Guardiola? Una delle squadre più interessate a lui è ovviamente la Juventus, che già in estate era stata accostata allo spagnolo. Voci che non hanno mai trovato vere e proprie conferme, ma che ora potrebbero diventare qualcosa di davvero concreto. Perché lo scenario è a dir poco cambiato e nulla può essere escluso.

Calciomercato Juventus, Guardiola ora non è più un sogno

In casa bianconera ovviamente in questo momento si è alle prese con il malcontento per il periodo negativo, ma va detto che il presidente Andrea Agnelli ha confermato la sua fiducia a Maurizio Sarri, sotto contratto per altre due stagioni. Come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, per ora quelle legate al buon Pep sarebbero solo semplici suggestioni. Suggestioni che però non andrebbero accantonate con troppa superficialità. Occhio tra l’altro alla concorrenza del Barcellona, che sognerebbe un ritorno proprio di Guardiola.

“Il mio futuro dipende dalla Champions League“, negli scorsi giorni era stato lo stesso tecnico a gettare nubi sul suo futuro. Ora ovviamente resta da capire quali saranno le intenzioni del Manchester City. E occorrerà, come rivelato sempre da ‘La Gazzetta dello Sport’, osserverà con attenzione anche il destino di alcuni giocatori. Il riferimento è a Sané, Sterling, De Bruyne e forse anche allo stesso Aguero, che, a determinate condizioni, potrebbe persino chiedere di essere ceduto. Insomma, non solo Guardiola. Il club inglese potrebbe essere oggetto di una vera e propria fuga. E tutta Europa, Juventus in testa, non può che essere interessata.

