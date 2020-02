Calciomercato Juventus, Daniele Rugani contro il Brescia non ha convinto: a giugno si cercano acquirenti per lui, le possibili destinazioni.

Daniele Rugani durante Juventus Brescia di oggi è stato senza ombra di dubbio il peggiore in campo dei bianconeri: nonostante il successo per 2-0 da parte della Vecchia Signora, il difensore centrale classe 1994 non ha convinto i tifosi dei bianconeri e, probabilmente, nemmeno Maurizio Sarri a tal punto che si vocifera sempre di più di un suo possibile addio nel calciomercato di giugno.

Non sarà però semplice piazzare il ragazzo che in questi anni ha perso la Nazionale conquistata faticosamente con il lavoro e con le sue prestazioni importanti con la maglia della Vecchia Signora.

Si cercano quindi acquirenti per l’ex Empoli: ecco dove potrebbe andare il ragazzo, il cui minutaggio quest’anno è stato a dir poco risicato, complice l’arrivo di De Ligt e l’esplosione dello -sfortunato- Demiral, che lo hanno rilegato in fondo alle gerarchie della squadra bianconera.

Calciomercato Juventus, Rugani via a giugno: lo scenario

Daniele Rugani lascia la Juventus a fine stagione? La possibilità non è affatto scontata visto e considerato che il ragazzo ha un enorme talento che, tuttavia, in questi anni si è un po’ perso ma solo e soltanto per motivi legati alla continuità di minutaggio: sulla qualità delle sue prestazioni, eccezion fatta per oggi contro il Brescia in cui ha oggettivamente deluso, nessuno ha mai avuto nulla da dire.

Per il calciomercato Juventus di giugno si potrebbe riaprire la pista chiamata Roma, ma non è da escludere che qualche altra compagine di Serie A, magari militante in Champions League o in Europa League, si possa fare sotto.

Una seconda opzione è quella che porta all’estero, col il Tottenham e l’Everton che in inverno avevano palesato interesse nei suoi confronti senza tuttavia aver presentato alcuna offerta ufficiale. Staremo a vedere.

