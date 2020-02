Video Gol Cuadrado Juventus-Brescia 2-0: colpo sotto da urlo

Video Gol Cuadrado Juventus-Brescia: 2-0. Aumenta il vantaggio dei bianconeri che stanno giocando in superiorità numerica. Colpo sotto del colombiano. Clicca qui per vedere la rete.

Il primo tempo di Juventus-Brescia si è sbloccato grazie a un fantastico calcio di punizione di Paulo Dybala. La squadra bianconera dopo 40 minuti di gioco non esaltanti è riuscita a mettere in discesa la sua partita in due minuti. Ayè ammonito da pochi minuti commette infatti fallo al limite dell’area di rigore: il secondo cartellino è inevitabile e così il Brescia resta in dieci. Oltre il danno la beffa per l’allenatore del Brescia Lopez che paga a caro prezzo l’ingenuità del suo attaccante. Infatti sul calcio piazzato si presente un certo Paulo Dybala, che conferma di essere uno specialista delle punizioni.

Video Gol Cuadrado Juventus-Brescia 2-0:

La Juventus raddoppia con Cuadrado. Ecco l’azione: triangolazione fantastica tra Cuadrado e Matuidi con il colombiano che a tu per tu con il portiere avversario lo beffa con un fantastico colpo sotto. Lasciato il ruolo di terzino destro, Cuadrado conferma di essere molto abile in fase offensiva.

Sul risultato di 2-0 la partita è oramai in discesa, vista la superiorità numerica adesso i bianconeri potranno anche provare a imperversare e a divertirsi. Senza nascondere però che l’inizio di partita non è stato brillante: speriamo che questa vittoria possa riportare fiducia ed entusiasmo in vista delle prossime partite più difficili.

