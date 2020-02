Giorgio Chiellini tornerà finalmente titolare in Spal Juventus dopo aver giocato qualche minuto contro il Brescia? Tutto dipende da Rugani.

Giorgio Chiellini rientrerà titolare in Spal Juventus questo sabato? L’occasione ed il pensiero ci sono tutti: Leonardo Bonucci, infatti, sarà squalificato e Maurizio Sarri starebbe pensando di rilanciare il roccioso e fenomenale difensore centrale bianconero a circa cinque mesi dall’operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore che lo ha costretto di fatto a saltare quasi tutta la stagione.

Sicuro di una maglia in mezzo alla retroguardia sarà invece De Ligt che contro il Brescia non è sceso in campo: accanto a lui, però, c’è un vero e proprio ballottaggio tra Chiello e Daniele Rugani, il quale contro le rondinelle non ha convinto nessuno e, per questo motivo, rischia di essere tagliato dal tecnico che lo aveva già allenato all’Empoli.

Chiellini titolare in Spal Juventus?

Tutto dipenderà da due fattori importanti: il primo, importantissimo e tutto fuorché scontato, saranno le condizioni fisiche di Giorgio Chiellini, che dopo i circa 15 minuti di gioco domenica scorsa, potrebbe allenarsi ancora qualche settimana prima di tornare in campo definitivamente e, salvo ulteriori imprevisti, riprendere il posto di leader della difesa.

Il secondo fattore, altrettanto importante, sarà la fiducia che Maurizio Sarri ed il suo staff tecnico avranno nei confronti di Daniele Rugani, il quale quest’anno non ha mai espresso nessun malumore né, come suo solito, si è mai lasciato andare a frasi o atteggiamenti di delusione per essere la quinta scelta (qualora Demiral non fosse infortunato) tra i difensori centrali.

La sua professionalità ed il suo talento non è in discussione, quanto la sua affidabilità in un periodo così delicato in stagione. Chiellini o Rugani, chi sarà titolare in Spal Juventus? A Sarri l’ardua scelta.

